羅興亞領袖斥昂山庭上說謊　控辯雙方今結案陳詞

緬甸國務資政昂山淑姬周三（11日）在聯合國海牙國際法庭，首度就緬甸對回教羅興亞少數民族進行種族滅絕抗辯，控辯雙方周四（12日）提交結案陳詞。身兼羅興亞領袖與羅興亞和平與人權協會主席穆希布萊赫（Mohammed Mohibullah）指摘昂山淑姬向法庭說謊，並稱：「世界將以證據判斷他們宣稱沒有展開種族滅絕的說法。」

身處孟加拉庫圖巴朗（Kutupalong）難民營的穆希布萊赫表示：「小偷從不承認自己是小偷，但正義可透過證據得到伸張，全世界已從我們獲得證據。」他另提到，即使昂山淑姬撒謊，也不能幸免，一定會受到審判，呼籲全世界採取相應措施。

另一名難民同樣對昂山淑姬大表不滿，反問道：「軍方把人們隔離，開槍將他們殺死並燒屍，這不是種族滅絕嗎？昂山淑姬這樣說合理嗎？」岡比亞代表由57個國家組成的伊斯蘭合作組織提告，要求聯合國海牙國際法庭在其權力範圍內採取一切措施，防止緬甸發生相當於或促成種族滅絕罪行行為，岡比亞和緬甸雙方周四作結案陳詞，判決結果預計將暫時保留。