紀念拉斐爾逝世500周年　5幅聖母名畫首次同場展出

明年是文藝復興時期意大利畫家拉斐爾（Raffaello Sanzio）逝世500周年，德國柏林博物館的畫廊博物館（Gemäldegalerie），將舉辦為期4個多月的展覽。展上將展出大師的5幅名作，更是這5幅畫作首次在同一個畫廳展出。

展覽名為「拉斐爾在柏林：『聖母瑪利亞』主題繪畫展」，由周五（13日）開始，至明年4月26日。展出的5幅拉斐爾油畫作品，均以聖母瑪利亞及小耶穌為主題。其中3幅是柏林畫廊博物館本身的藏品，分別為1502年的《聖母瑪利亞與聖子》、1502年的《聖母子、聖哲羅姆與弗朗西斯》，以及1508年的《聖母瑪利亞與聖子》。

另外兩幅展品，1幅是柏林版畫素描博物館借出、描繪聖母瑪利亞頭部細節的素描手稿；以及1幅由英國國家美術館借出的《粉紅色的聖母》（Madonna of the Pinks），亦是該畫獲英國國家美術館收藏後首次在英國以外展出。

拉斐爾生於1483年4月6日，卒於1520年4月6日，其畫作以「秀美」著稱，畫中人物清秀，場景優美。他與達文西及米高安哲羅合稱「文藝復興藝術三傑」。