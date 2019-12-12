英女王購聖誕禮物贈親友員工　自掏腰包3萬英鎊

聖誕佳節臨近，不少人都開始預先購買禮物，到時送贈親友，貴為一國之君的英女王伊利沙白二世亦不例外。英媒周三（11日）報道，女王今年自掏腰包為親朋好友和皇室工作人員置辦聖誕禮物，花費高達3萬英鎊（約31萬港元）。

報道引述一名皇室前助手指，93歲的英女王今年準備了620份聖誕禮物、750張聖誕賀卡，送給家人、朋友、皇室職員及英聯邦代表。該員工表示，女王過去都會親自到某幾間大公司選購聖誕禮物，不過近年就由其私人秘書辦公室在網站選購，再將貨品送到白金漢宮，擺滿橫跨兩間房的長枱上供英女王過目。

前助手透露，英女王會在聖誕前兩周，召集員工到白金漢宮的國事廳，親自逐一送上包好的小禮物和向員工道謝，員工若因事未能前來領取，事後亦會獲英女王補送及附上一張由她與王夫菲臘親王親筆簽名的卡，這些禮物通常是書券或宮廷禮品店的陶瓷器。而一輯將於本周播放、有關英女王如何過聖誕的節目，披露皇室成員間會交換禮物，並看誰挑選的禮物最搞笑；有指哈利王子就曾給女王送上一頂浴帽做聖誕禮物。