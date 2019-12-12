兩黨議員均未獲授權組閣　國會解散明年3月再大選

以色列國會在周三（11日）午夜限期前，仍沒法通過授權新一屆政府籌組內閣，國會因此自動解散，並於周四（12日）早上通過新選舉法草案，決定明年3月2日再次舉行大選。這將是以色列首次在1年內舉行3次大選。

今年9月大選後，執政利庫德集團主席現總理內塔尼亞胡，與藍白黨領導人甘茨，獲總統里夫林授權組建內閣，但兩人均無法成功組閣，又未能成立聯合政府。按照法律，議會120名議員中任何一人，只要能獲得至少61名議員推薦就可獲得組閣權。

惟利庫德集團及藍白黨在限期前，均沒有任何議員獲得半數以上推薦，結果今年9月才上任的第22屆國會，不足3個月便要自動解散，是歷來「最短命」國會。

有貪腐官司纏身的內塔尼亞胡沒出席周三的辯論，但就在社交網發放短片，批評甘茨迫使需再次大選，是為了巴結阿拉伯恐怖主義支持者，又指利庫德集團必須阻止這事發生。而根據以色列法例，總理有官司在身毋須辭職，但若是部長則要辭職，內塔尼亞胡同時身兼4個部長，他周四表示會在新年前逐一辭去所有部長職位。