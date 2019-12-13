反公民權修正法示威　阿薩姆邦宵禁兼斷網

印度下議院早前通過一項公民權修正法（CAB），批准政府向受宗教迫害的回教國家公民提供公民身份，引發東北部阿薩姆邦民眾上街示威。政府自周三（11日）起，在阿薩姆邦古瓦哈蒂實施宵禁，並中斷當地網絡。大批民眾違反宵禁令，與準軍事部隊發生衝突。周四（12日）有報道指，警方向示威群眾開槍，造成至少2人死亡。

當局派出約5000名準軍事部隊成員到古瓦哈蒂，並封鎖道路及高速公路，以防示威擴散。有示威者焚燒汽車及扔石，警員用催淚氣體及射空彈驅散人群。政府指，近日有20至30人在示威中受傷。古瓦哈蒂的警察首長已被撤換。所有前往特里普拉邦及阿薩姆邦的火車服務暫停，部分航班被取消，原定在阿薩姆邦舉行的球賽亦取消。

總理莫迪在社交網發文，嘗試令東北部情況穩定下來。他又在集會上稱：「我呼籲東北部、阿薩姆邦、所有其他邦及所有社區，保證他們的文化、傳統及語言會繼續被尊重及支持。」然而，由於東北部斷網，很多民眾也無法收到他的意見。

東北部民眾擔心，新法案會令大批印度教移民湧入，令他們的文化及政治地位被進一步淡化。由於新法案容許除回教徒以外的少數宗教人士取得公民身份，令外界懷疑政府是想邊緣化回教徒。有回教組織批評新法案根據一個人的宗教來決定是否授予國籍，是違反憲法。

印度政府指新法案能幫助被孟加拉、巴基斯坦及阿富汗迫害的人。孟加拉外長穆明（A.K. Abdul Momen）批評印度政府的說法，指其國家沒有迫害人民。穆明取消原定於周四（12日）展開的訪印度旅程。