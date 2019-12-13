歐盟達成協議　2050年前實踐碳中和目標

歐盟執委會經過10多個小時討論後，周五（13日）在比利時布魯塞爾舉行的峰會達成協議，在2050年前實踐碳中和的目標，過程中會透過對沒跟從歐盟減排政策的外國入口商品徵稅，以保障歐盟的企業。

兩日前公布「綠色新政」的歐盟委員會新任主席查爾斯‧米歇爾，形容達成協議對對抗氣候轉變極為重要，顯示歐盟成為全球減排領導者的決心。歐盟27個成員國中，只有波蘭未完全同意協議，要求該國全面碳中和的目標定於2070年。查爾斯‧米歇爾稱會於明年6月與波蘭另開特別會議，希望可以解決分歧。

除了波蘭外，捷克及匈牙利等依賴煤碳的國家要實踐碳中和成本巨大，歐盟執委會新任主席萊恩周三（11日）透露，會向依賴石化燃料的國家提供約1000億歐元（約8700億港元）的公營及私營基金，協助她們過渡到較低的碳排放。捷克則希望歐盟可保證該國能繼續發展核能，法國總統馬克龍對捷克表示支持，稱用煤國家不可能一夜間全轉用再生能源，法國國內大部分電力由核能提供。

在2050年達成完全碳中和目標前，萊恩亦希望歐盟在2030年前，在不削弱歐盟經濟的情況下，將碳排放減少至少1990年代水平的一半，甚至是55%，現時擬訂的目標為40%。