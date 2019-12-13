昂山結案陳詞　籲撤訟防羅興亞衝突再起

緬甸國務資政昂山淑姬周四（12日）在聯合國海牙國際法庭，就緬甸軍方被指對回教羅興亞少數民族進行種族滅絕作結案陳詞。她說希望法官能公正裁決，協助創造團結的緬甸並撤銷訴訟，避免3年多前若開邦羅興亞人衝突再起。

昂山在陳詞中表示：「我向天禱告，希望你們（法官）以智慧和公正的態度下判決，為處於分化局面的緬甸營造團結。」她其後又發表一段6分鐘長的聲明，稱各族社區之間缺乏互信，埋下猜疑仇恨的種子，令要鞏固本已脆弱的友好關係遇上阻礙。

昂山指此刻對緬甸最重要的，就是結束這種內部紛爭；而避免2016年至2017年間北部若開邦武裝衝突死灰復燃同樣重要。她因此要求海牙國際法庭撤銷是次由岡比亞提出的訴訟，又指若法庭應岡比亞要求對緬甸採取緊急措施，以取代國內的軍方系統，則無異於割去軍方一條主要肢幹，令其無法自我完善及改進其獲憲法賦予的功能。

昂山表示，國際法庭一般需時4至8年，調查嚴重的罪行；又指在未來數周將有第二個軍事法庭，審視若開邦衝突。暫未知海牙法庭何時下裁決，雖然預料不會等太久，但主要問題需要數年時間去解決。