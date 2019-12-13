英國大選：歐盟歡迎結果　確保有序脫歐

英國首相約翰遜領導的保守黨，有望在大選贏得過半數議席。在脫歐進程停滯不前之際，歐盟外交官員周四（12日）對預測結果表示歡迎，但稱明年底前達成貿易協議仍是挑戰。美國總統特朗普在Twitter預先祝賀，稱「看來約翰遜會取得大勝」。

法國歐洲事務部長德蒙沙蘭（Amelie de Montchalin）表示，歡迎約翰遜勝出，認為有助確保英國有序脫歐。她稱：「這不輪到我放心或擔心，但我們與總統（馬克龍）一樣，數月以來一直要求：我們需要清清楚楚。」她表示，最重要的不是英國如何脫歐，而是英歐之後建立的東西，「如果確實，我們可以假設約翰遜會一如所言，在明年1月底脫歐」。

瑞典總理勒文周五（13日）表示，票站調查結果意味英國脫歐變得實在，但讓英歐建立新關係的時間很短，只有11個月的時限達成貿易協議。有歐盟官員表示：「清楚是很好，但要在如此短時間內推動至未來的關係，是難以完成的任務。」

歐盟領袖將指示脫歐首席談判代表巴尼耶，與英國展開談判，尋求達成一個緊密的貿易協議。歐盟領袖周四起在比利時布魯塞爾舉行一連兩日的峰會，將於周五通過一個有關英國脫歐的文本，重申支持英國根據協議有序脫歐。