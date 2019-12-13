新聞背後：約翰遜曾擁美國國籍　獲特朗普力撐

英國首相約翰遜入主唐寧街10號短短4個多月，便面臨提前大選，最終帶領保守黨大勝。他上台後多次獲美國總統特朗普公開力撐，加上他力圖達成英美後脫歐自由貿易協議，與美國建立新的同盟關係，令外界關注其身世及背景。

約翰遜於1964年在美國紐約出世，父母是移居當地的英國人，所以有英美雙重國籍。他亦擁有土耳其血統，曾被稱為「鄂圖曼子孫」。他5歲時隨家人返回英國生活，入讀名校伊頓公學及牛津大學，畢業後在《泰晤士報》及《每日電訊報》任職記者，並於2001年當選保守黨議員，7年後成為倫敦市長，政途一帆風順。

英國2016年脫歐公投後，約翰遜在文翠珊內閣擔任外相，2年後辭任，其後外界一直盛傳他密謀逼宮取代文翠珊。至今年，文翠珊因無力解決脫歐困局下台，他終登上相位。特別的是，他任首相後不少土耳其民眾慶祝，當地傳媒更戲稱「鄂圖曼的子孫成為首相」。

除了脫歐問題外，英美關係亦是焦點，輿論普遍認為他與特朗普的作風相近，不時比較二人；他上台後更多次獲特朗普公開力撐。約翰遜2016年放棄美國國籍，不但結束多年來被指對英國「模棱兩可」的忠誠，更可免除一大筆繳交美國稅務局的巨額稅款；不過，也有人認為他試圖與特朗普割席。