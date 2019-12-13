農林水產省前高官殺子案　檢方求刑8年

日本農林水產省前事務次官熊澤英昭，今年6月涉嫌在東京寓所中殺死44歲兒子英一郎，其後自首，並承認控罪。檢察官周五（13日）在庭上表示，雖然考慮到76歲的被告是自首，但以「攻擊時沒手下留情，性質惡劣」為由，向法官求刑監禁8年。辯方律師則指動機值得同情，請求緩刑。法官將於下周一（16日）作出裁決。

檢察官指，死者英一郎據稱自中學時代一直遭受欺凌，有多次對家人使用暴力的前科。進大學後一度離家生活，2008年開始躲在別墅打機度日。英一郎今年5月25日因病搬回案發的東京練馬區父家居住，次日已因垃圾處理問題爆發爭吵，暴打了父親一頓。自此熊澤夫婦在暴力陰影下過日子，期間被告曾寫字條給妻子，表示「我要找一個葬身之處，英一郎的骨灰也請一同撒掉吧」 ，並曾在電腦搜尋「殺人罪」及「量刑」的字詞，直到6月1日亂刀刺死兒子為止。

辯方律師則表示，直至事發當日，被告一直在死亡陰影下努力維護有發展障礙的死者，最後為了自衞也只有殺了他，所以動機值得同情。辯方律師以此請求緩刑。被告則表示，自知罪大難逃，要付代價，後要祈禱兒子安息來過日子。

案情指，今年6月1日早上，英一郎因附近小學舉行運動會發出的聲浪而大發雷霆，狂叫要殺死孩子並與被告發生爭執。熊澤英昭供稱，為防兒子傷害無辜兒童，親手以利刃亂刺其頸及胸致死，之後致電報警自首，日前在庭上承認殺子罪名。