英國大選：支持者棄工黨　實現脫歐唯一方法

「如果我們可以自由訂定自己的政策，那不是很好嗎？」英國46歲男選民塔特（Edward Tate）在2016年脫歐公投中投下贊成票，至周四（12日）他再多走一步，扭轉長期以來對工黨的忠誠，票投首相約翰遜領導的保守黨。「這是唯一的方法，實現3年前我所投的支持脫歐，我必須投給保守黨。」這番話相信說出不少選民的心聲。

英國今次大選中所見的「大執位」，近年亦可見於美國及其他西方國家，顯然可見很多選民捨棄了一直支持的政黨或候選人。保守黨一直受到英國上流社會的支持，而工黨則把自己定位在擁護工人階級，但保守黨今次卻成功搶奪工黨眾多的藍領票倉。倫敦大學國王學院教授伯格達諾爾（Vernon Bogdanor）認為，階級與政黨的關係看來要逆轉。

59歲婦人伯克（Clara Burke）亦是其中一名轉軚者，她表示：「我一直投票給工黨，但我不能這樣下去了。」她認為政黨應尊重脫歐公投的結果，而非像工黨黨魁郝爾彬所承諾的，推動第二次脫歐公投。52歲婦人庫珀（Bethany Cooper）稱，不喜歡郝爾彬支持在巴勒斯坦和愛爾蘭共和運動：「有時比起我們國內的問題，他好像更關心世界其他地方。」