新聞剖析：工黨脫歐態度模糊　二次公投難收拾亂局

英國首相約翰遜以強硬脫歐派姿態上台，今次再挾「完成脫歐」（Get Brexit Done）的競選承諾，大敗對手郝爾彬的二次脫歐公投倡議。分析指，結果反映選民在公投和脫歐作出取捨，比起啟動公投，他們相信「完成脫歐」較能收拾國家亂局。

英媒指，約翰遜的選舉策略較為務實，除了提出「完成脫歐」的標語外，就沒有其他重點政綱，他亦在競爭活動時採取保守態度，成功穩住對政治感疲態的選民。影子內閣財政大臣麥祖恩亦提到，市民已對脫歐感到疲勞，他們只想脫歐能盡快完成。

至於郝爾彬，他一直沒有在脫歐或留歐表態，立場被指模棱兩可，或流失部分工人階層的脫歐派支持。他又提出激進的經濟改革政策，包括國有化主要工業，因此選民質疑他是否有能力推動這些政策。

同時，蘇格蘭獨立問題亦左右選情，主打蘇獨的蘇格蘭民族黨（SNP）於大選期間高調表示願意支持工黨，換取郝爾彬公開承諾上台後推動蘇格蘭獨立公投，此事或牽動輿論憂慮北愛爾蘭等地都要求獨立，或導致工黨流失選票。不過，SNP的議席有進帳，意味黨魁施雅晴已獲選民支持，推動第二次蘇格蘭獨立公投。