新聞時序：朝近期測試頻繁　與美隔空交火

北韓再在西海衞星發射場進行重大測試。（美聯社圖片）

朝鮮半島局勢急轉直下，北韓時隔一周再宣布進行「重大測試」；同時美朝關係緊張，雙方近日時常隔空交火。

12月14日

●北韓在西海衞星發射場進行重大測試。

12月11日

●美國派出3架不同型號的軍機前往半島。

12月10日

●南韓軍方發放宣傳片，顯示F35A隱形戰機摧毀北韓洲際彈道導彈的模擬畫面。

12月8日

●特朗普警告金正恩不要採取敵意行為，否則失去一切。

●朝方呼籲特朗普不要再信口雌黃及口吐妄言。

12月7日

●北韓在西海衞星發場進行「非常重大」的測試。

●金正恩出席陽德溫泉旅遊區的竣工儀式及剪綵。

12月6日

●美國兩架偵察機飛抵半島東部海域上空，相信尋找北韓潛射彈道導彈及潛艇基地動向。

12月5日

●北韓外務省質疑「老頭」特朗普老毛病發，指若蓄意挑釁，朝方將以牙還牙。

12月4日

●金正恩策騎再登「革命聖山」白頭山。

12月3日

●北韓批評美方沒有回應，警告今年收到的「聖誕禮物」取決於華府在無核化談判的取態。

●特朗普再以「火箭人」形容金正恩，威脅如有必要將對北韓動武。

12月2日

●金正恩出席三池淵郡邑地區翻修工程竣工儀式並剪綵。

11月28日

●北韓向朝鮮半島東部海域試射兩枚超大型火箭炮，金正恩觀看試射。

11月18日

●金正恩監督指導人民軍航空及防空軍狙擊兵區分隊的降落訓練。

11月17日

●美國及南韓宣布延遲原定舉行的聯合軍演。

11月14日

●北韓官媒炮轟前副總統拜登是「要盡早用棍棒打死的瘋狗」。

11月11日

北韓指美朝關係過去近一年半幾乎沒有進展，美國要為美朝無核化談判僵局負上責任。

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