最快周五交脫歐草案　約翰遜擬改組1/3閣員

英國首相約翰遜領導的保守黨勝出大選，為脫歐協議鋪平道路。英媒指他或最早周五（20日）向下議院提交脫歐協議草案表決，預料順利無阻，勢將下月31日脫歐。另有報道指，約翰遜擬建立力圖改革的政府，脫歐後將大幅改組三分之一的閣員。

約翰遜上周六（14日）拜訪工黨在英格蘭北部塞奇菲爾德的前據點，表示知道選民或已打破幾代人的投票習慣，轉投保守黨，承諾會回報選民的信任，將實現脫歐及回應國民保健服務、教育、治安等議題。據報，他將宣布2023至24年度前，增加國民保健服務開支339億英鎊（約3500億港元），同時花費780億英鎊（約8100億港元）改善英格蘭北部交通。

首相府宣布，英女王伊利沙伯二世周四（19日）將到國會發表演說，詳細說明政府計劃明年通過的法案；演說實質由政府撰寫，預料提及聖誕前將脫歐協議草案提交國會表決。

《星期日泰晤士報》報道，約翰遜計劃替換多名大臣、重整部分部門及引入外來專家改革經濟。據報，他周一（16日）將替換數碼、文化、媒體及體育大臣莫麗琪、威爾斯事務大臣祈啟思等人，而明年2月將改組最多三分之一閣員。另外，他將廢除英國脫歐事務部，並另設邊境及移民部門等。