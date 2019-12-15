飲品加料　5酒店職員姦女遊客囚4至9年

一名英國女子早年因經歷喪夫之痛，與女兒同遊意大利那不勒斯，並入住當地酒店。她們在酒店餐廳進餐喝下加料飲品後不適，婦人遭酒店5名職員迷姦。意大利法院上周四（12日）裁定職員輪姦罪成，分別被判監禁4年至9年。

案情指，50歲受害女子2016年10月，與女兒前往那不勒斯，下榻Hotel Alimuri。她們最後一晚行程在餐廳用膳，期間獲贈飲料。女兒喝下飲料感到不適，於是獨自前往洗手間嘔吐，但回到座位時發現母親不知所終。

控方表示，受害人被帶到泳池附近一間房內，遭加爾朱洛（Gennearo Davide Gargiulo）、米涅羅（Antonio Miniero）、德維爾吉利奧（Fabio De Virgilio）、丹東尼奧（Francesco D'Antonio）及雷希奧（Rafaela Regio）強姦，直至返回英國肯特郡家中才敢報警。英方事後將從女子採集的DNA樣本及毒理測試送到意大利調查，發現她體內含有苯二氮平類藥物。

經連日審訴後，法官宣判眾人罪成，期望刑罰有阻嚇作用。加爾朱洛被判囚9年，米涅羅及德維爾吉利奧監禁8年，丹東尼奧入獄7年，而雷希奧亦要服刑4年。受害女子的律師表示，希望判刑有助其當事人重過正常生活。