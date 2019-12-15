澳航客機故障　折返後冒煙緊急疏散

澳洲航空公司一架由悉尼前往珀斯的客機，周日（15日）起飛後疑機件故障折返；惟降落後機艙湧現大量煙霧，乘客經緊急逃生滑梯疏散，至少一人受傷。

涉事客機型號為空中巴士A330-200，當時執飛QF575航班。客機當地時間早上10時出發，途中疑出現液壓問題，起飛後約30分鐘機長宣布折返機場。當客機緊急降落後，又因機件故障而未能駛回客運大樓的閘口，機艙卻冒出大量煙霧。機長打開3條逃生滑梯，並透過廣播大喊「疏散」，極速讓乘客撤離以防萬一。

由英國蘇格蘭來澳洲度假的乘客帕克（Dillon Parker）表示，當客機停在跑道等候被拖回閘口時，開始嗅到燒焦的味道。也有乘客指見到煙霧湧入機艙十分可怕，他們隨即按照機長的指示經逃生滑梯離開，並以「瘋狂」形容整個過程。

澳航發言人表示，相信機艙內湧現的並非煙塵而是霧氣，或因一些液壓油流入空調系統引起；又指所有乘客分別經滑梯及正常出口離開機艙，工程人員事後檢查客機。一名乘客輕傷送院治療，其他人則在機場等候安排，而部分澳航航班受事件影響而延誤。