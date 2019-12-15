旗下保險公司涉違規銷售　日本郵政擬追究責任

日本郵政集團屬下保險公司「簡保生命」涉及大規模欺詐銷售指控，集團宣布將於周三（18日）召開記者會，交代內部調查報告。預計內容將針對向不誠實做生意的經紀，以及沒有盡力監管的主管追究責任。

「簡保生命」在今年7月被發現有18.3萬宗有問題保單，其中包括沒有向客戶解釋保單條款，向老年人推銷保單時沒有徵詢其家人，以及違反內部指引等。最嚴重的是私自更新保單，令客人多付保費，最後卻得不到應有賠償。

日本郵政集團成立的獨立委員會，直到9月經已聯絡了大約12萬名在過去5年買保險並受到影響的顧客，並進行撤回問題保單等的善後處理。惟「簡保生命」社長上平光彥承認，有很多客戶由於不再信任該公司，因而無法接觸。

另一方面，日本政府金融廳亦已在上周五（13日）完成對日本郵政集團和簡保生命的調查，並準備就此事件在今年內對兩間涉事機構作行政處分，其中可能包括中止該集團在某方面的業務。

自日本郵政2007年10月民營化後，變成「日本郵政集團」控股公司，下面有「郵政銀行」、「日本郵政」、「日本郵便」以及「簡保生命」四家子公司。