日媒︰政府曾提出為慰安婦問題　向南韓致歉認責

日韓近日關係交惡，二戰慰安婦問題積怨仍未解。日媒周日（15日）引述前高官消息報道，日本前首相野田佳彥政府在2012年曾向南韓提出，由日本駐韓大使向所有在生受害者直接道歉，並以政府預算採取人道主義措施作賠償。南韓方則主張，如果日方不否認「官方責任」，就會接受；但雙方最終未能妥協，不了了之。

共同社指出，野田政府當時包括在峰會上向時任南韓總統李明博道歉的方案，實際上是變相承認慰安婦問題的官方責任。南韓當時反提出，如果日本對於國家責任「即使不明說，但如果不否認」就可接受，但雙方未能達成一致說法，談判告吹。同年8月，李明博登上有主權爭議的竹島（南韓稱獨島），兩國關係惡化成定局。

此外，日韓另因二戰強徵勞工問題，引發貿易糾紛。同樣於西班牙出席亞歐會議的日本外相茂木敏充及南韓外長康京和，原因行程未能協調而放棄雙邊會談；但最後於周日的會議歡迎晚宴間進行10分鐘短暫對話，就貿易及北韓問題交流，並一致認為解決二戰勞工訴訟很重要。南韓外交部周一（16日）更又指，會爭取以下周二（24日）舉行的中日韓峰會為契機，推進日韓雙邊首腦會談。