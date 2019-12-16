火山爆發︰全國默哀　死者家屬悲慟倒地送醫

新西蘭旅遊勝地懷特島火山上周爆發，至今已造成18死27傷。在悲劇發生一周後，新西蘭全國周一（16日）為死者默哀一分鐘，並舉行悼念儀式。總理阿德恩在當地時間下午2時11分、即當日火山爆發之時，於內閣會議上率領官員起立默哀致意。大批死者家屬及親友當日亦齊聚豐盛灣海岸默哀，期間有人哀慟不適送醫。

阿德恩周一在社交網站貼出在火山爆發後，與軍方趕赴豐盛灣華卡塔尼（Whakatane）時在飛機上拍下的照片。她對悲劇致哀之餘，亦感謝冒險登島搜救傷者及失蹤者的搜索團隊，並向照顧大量傷者、向社區提供輔導的救援人員致敬。

新西蘭當局正式的死者名單上共有16人，目前尚在確認身份；另有2名新西蘭導遊相信已罹難。兩人遺體估計處於懷特島附近水域，但搜索團隊周日（15日）仍遍尋不獲。澳洲外長佩恩周一將出訪新西蘭3日，與阿德恩會面，商討為澳洲籍死傷者及家屬提供協助。

部分在火山爆發時身處懷特島的遊客，是皇家加勒比國際遊輪公司旗下海洋贊禮號的乘客。事發後，遊輪返航悉尼，但身處船上的其餘乘客控訴，船方未有提供協助和情報，眾人對死難者人數一無所知，需自行靠手機接收資訊。