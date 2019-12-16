山火失控毒霧罩悉尼　醫生警告現公共健康危機

澳洲新南威爾士省及西澳省的特大山火持續多日，到周一（16日）上午，珀斯山上長達70米的火龍依然未有撲滅迹象，受影響地區已逾1000公頃，並正向着北部一條高速公路蔓延。藍山地區周日晚最少有20間房屋被毀，區內電力供應亦告中斷。有消防隊在預防性燒毀一片灌木叢時發生意外，有火屑跌入相反方向的樹林引發回燒，燒毀部分房屋。

消防當局表示現時最大的風險，是飄揚的火屑飛過圍堵線燒着房屋令火勢加劇。失控的大火突然燒到房屋附近，令居民措手不及，只有慌忙逃生。由於火勢失控，當局警告災區內所有人都有危險，應盡快撤離。

悉尼和珀斯等大城市雖暫未受到大火正面威脅，但燃燒形成的煙霧湧入市內形成霧霾，灰燼微粒污染空氣，對市內居民的健康造成不良影響。當地的醫院急症室接收大量報稱呼吸道不適的病人，求診人數比最近5年的平均值飆升48%。

由逾20個醫生團體組成、代表2.5萬名醫生及實習生的氣候與健康聯盟，周一發聲明警告新省的公共健康進入緊急情況，促請政府處理毒霧污染問題。另一方面，氣象局預測，一股嚴酷的熱浪將於周末到達新南威爾士省，珀斯的氣溫屆時將高達攝氏40度，很多人擔心酷熱天氣有可能令火勢加劇。