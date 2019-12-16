涉助前軍政府虐殺數百人　教授從巴黎引渡回阿根廷

阿根廷一名前警員在1970年代，涉嫌協助當時的右翼軍政府在被稱為「骯髒戰爭」的鎮壓行動中，綁架及虐殺數百名反對者。他移居法國30多年，至周日（15日）被帶上飛機，引渡回布宜諾斯艾利斯受審。

阿根廷於1976年到1983年間，陷入國家恐怖主義時期，軍政府針對異議人士與游擊隊發動「骯髒戰爭」，3萬多人在此期間失蹤。建築系學生阿布里亞塔（Hernan Abriata）是其中一人，他於1976年10月被擄，拘留在用於虐囚的海軍訓練學校，至此人間蒸發，相信已經遇害。

現年66歲的阿根廷教授桑多瓦爾（Mario Sandoval）被指是當時政權的「劊子手」，涉嫌參與當中逾500宗綁架、虐待和謀殺案件。在軍政府倒台後，他因阿布里亞塔一案而被起訴，他否認指控，堅稱證據是捏造，並逃離阿根廷。他及後取得法國國籍，定居於巴黎市郊。

經過8年的法律訴訟，桑多瓦爾在歐洲人權法庭提出上訴失敗，當局的引渡令終於獲批。桑多瓦爾上周三（11日）在家中被捕，周日被送上飛機引渡回阿根廷。阿根廷現政府的代表律師表示，阿布里亞塔的九旬母親已「絕望等待」多年。桑多瓦爾的律師則稱，擔心當事人在阿根廷受虐，得不到公平的審訊。