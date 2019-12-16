通貝里分享坐火車地上照　德國鐵路：她有頭等坐！

瑞典環保少女通貝里去年起走遍全球宣揚環保信息，日前在西班牙馬德里出席聯合國氣候峰會後，結束漫長的旅程回國。她上周六（14日）在Twitter上載自己在德國高鐵ICE車廂席地而坐的照片，惟被德國聯邦鐵路公司揶揄，她沒有說出獲升級至頭等車廂的事實。

通貝里的照片可見，她手托下巴坐在車廂通道地上，眺望窗外，旁邊滿地行李。她在Twitter寫道：「乘坐擁擠的火車穿過德國，我終於踏上歸家路了。」但德國聯邦鐵路公司周日（15日）在Twitter回應指，「多謝」通貝里支持他們的員工對抗氣候變化，及乘坐他們100%環保能源的列車，但「如果你也說說，你在頭等車廂獲得我們團隊怎樣親切專業的服務，那就更好了」。

通貝里同日在Twitter再回應，指她乘搭的火車在瑞士巴塞爾取消了，所有他們乘了兩架不同的火車，期間要坐在地上，到哥廷根站之後才有座位，稱「這當然沒問題，我也從沒說過有問題」。她又指火車擁擠是好事，反映鐵路客運需求大。鐵路公司則指，通貝里的同行者從法蘭克福已坐上頭等車廂。