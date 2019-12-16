小4男生秀髮及腰　義剪捐出行善

日本名古屋小4男生伊藤寧玖自小長有一頭及腰長髮，令不少女性又羡又妒。日前在母親安排下，他把這頭黑亮長髮剪下捐出，協助癌症病人製作醫用假髮行善。這天小男生一本正經的坐到理髮店的椅子上，待理髮師把他那長達50厘米的長髮分開一把一把的束好後，他親自拿起剪刀剪下第一束。惟問到剪下長髮的動機，他卻表示「不知道哦！」

寧玖自5歲開始就沒有剪髮，跪坐時髮尾垂到地上。他對這把長髮一直都處之泰然，只是在上廁所和洗澡時才把它們卷在脖子上。這頭漂亮的長髮令寧玖廣結人緣，有時班上的小女生們還替他編辮子束髮髻鬧着玩。本來媽媽伊藤千奈打算在兒子升中時才安排他「落髮」，但最近得知有捐頭髮行善的方式，於是決定提早進行：「其實我一直都希望有個女兒，看到兒子長頭髮的樣子可愛，也就由得他留長了。雖然一直都覺得打理長髮麻煩，但說着說着就等到現在。」

為寧玖執行「落髮」典禮的理髮師森綾讚嘆地說：「真的好長，現在就算成人也很少有50厘米這樣長的頭髮了。」據有關慈善團體表示，隨着愈來愈多人認識捐髮行善，近年來認捐的宗數都有所增加，惟長達50厘米以上的長髮卻絕無僅有。