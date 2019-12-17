PewDiePie宣布暫別YouTube　擁逾億人訂閱稱「太累」

著名YouTuber、瑞典籍PewDiePie日前在最新影片中宣布暫別YouTube，表明感到非常疲累。他的頻道自2010年推出後，至今有逾1.02億人訂閱，被譽為全球最具人氣YouTuber之一。他今年10月曾拍片評論中國及香港反修例運動，稱遭到中國當局封殺。

PewDiePie的真名為謝爾貝治（Felix Kjellberg），他在影片中表示，將在明年暫時離開YouTube，坦言：「我累了，我感到非常疲累。」又指想提前說出來，因為已下定決心，稍後會再解釋。他在今年8月曾暗示會暫退，說：「我相信在某時候休息是好事，我腦海中10年來首次沒有YouTube將會很好。」

PewDiePie在2010年推出自家頻道，拍攝電玩影片成名，影片總點擊率超過240億。他被財經雜誌《福布斯》選為2016及17年全球最高收入YouTuber，估計贊助和影片收益令他的身價高達2200萬英鎊（約2.2億港元）。但他曾陷入爭議，他2017年在拍片中，支付2名印度人，要求他們舉起寫着「所有猶太人去死」牌子，他其後道歉。