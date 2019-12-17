副總統妻子涉謀殺親夫　連欺詐洗錢罪被捕

津巴布韋副總統奇溫加（Constantino Chiwenga）的妻子上周六（14日）被當地反貪腐委員會拘捕，被控欺詐、洗錢及意圖謀殺丈夫奇溫加，周一（16日）上庭受審，她否認所有控罪，目前被還押等待本月30日聆訊，律師指將會申請保釋。

38歲的穆拜瓦（Marry Mubaiwa）為商人和前模特兒，周一在哈拉雷的法庭提堂。檢控官指，穆拜瓦在2018年至今年5月間，涉嫌從當地銀行外匯帳戶提取金錢，並將90萬美元（約701萬港元）存入鄰國南非和中國的戶口，又涉以部分金錢在南非首都比勒陀利亞置業並購買2架名貴房車。

檢控官指控，穆拜瓦在陪伴丈夫奇溫加飛到南非就醫時，亦試圖謀殺對方。她涉嫌將奇溫加關在酒店，拒絕讓對方前往醫院。被奇溫加保鏢最終強行將他送院後，穆拜瓦又將保鏢趕出病房，其後更拔掉奇溫加身上的靜脈注射喉管和導管，導致他大量出血，甚迫他落床出院，最後被保鏢阻止。

檢控官指控她是有意圖對奇溫加造成嚴重傷害。奇溫加其後被轉移到一間中國醫院醫病，在11月出院，稱患上食道狹窄症。奇溫加與穆拜瓦將辦理離婚。