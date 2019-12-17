反公民修正案示威蔓延多地　莫迪盼緩和局勢

印度反對《公民身份修正案》的示威持續，大批示威者周一（16日）在首都新德里、孟買、海得拉巴及加爾各答等地聚集。面對國內持續多日的抗議活動，總理莫迪試圖緩和緊張局勢，稱：「現在是時候維護和平及團體兄弟情誼。」

大批示威者在新德里國立伊斯蘭大學聚集，導致多個地鐵站需要關閉。校長譴責警方日前的行動，將提出訴訟，要求展開調查，亦否認有學生死亡的傳言。新德里有示威者周日在大學附近示威，燒毁巴士及電單車，並堵塞道路。警方發射催淚彈等驅逐示威者，並進入校園圖書館及洗手間打傷多名學生。

對於民眾憂慮非法難民湧入，莫迪在Twitter表示，人民毋須擔憂，因修正案只適用於遭受多年迫害、除印度外別無選擇的難民。但印度政府為阻止示威持續，一度嘗試中斷國內網絡，未知受影響地區能否看到貼文。

印度國會上周通過《公民身份修正案》，允許來自孟加拉、巴基斯坦及阿富汗非回教徒的非法移民獲得公民身份，引起巨大爭議。東部阿薩姆邦自上周四（12日）起爆發連場抗議活動，示威浪潮其後在全國蔓延，已造成6人死亡。