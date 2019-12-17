火山爆發：18死者身份全確認　2遺體尚未尋獲

新西蘭旅遊勝地懷特島火山上周一（9日）爆發，造成多人傷亡；當局再確認5名死者的身份，意味18名死者的身份全部確認。其中兩人遺體尚未尋獲，當局周二（17日）早上繼續派人在懷特島附近水域搜尋。現時仍有17人因嚴重燒傷接受深切治療。

警方周二發聲明表示，災難遇害者辨認程序已完成，除了一名於悉尼醫院不治的死者家人要求保密外，當局已公開所有死者名單。當中有12名死者是澳洲人，3名是居澳美國人，以及2名新西蘭籍登山導遊。當地傳媒指，未公開身份的死者是澳洲人。

最新確認身份的分別是32歲的埃爾策、47的理查茲及49歲的霍倫德；前兩人為澳洲人，後者為居澳美國人。當局另外確認2名仍未尋回遺體的死者身份，分別是17歲澳洲女子蘭福德及40歲新西蘭導遊馬歇爾-英曼。

當局周二早上派出直升機繼續搜尋餘下兩人的遺體，但因天氣問題被迫折返，遂另派潛水員在懷特島附近水域搜索。新西蘭當局正調查為何旅行社在科學家提升火山警戒級別後，仍繼續開辦登山團；而總理阿德恩則指，有關今次意外的調查可能需時一年。