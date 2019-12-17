中俄提議局部解除對朝制裁　美官員：不是時候

美朝談判停滯不前之際，中國及俄羅斯周一（16日）在聯合國安理會提出，在北韓實現朝鮮半島無核化的前提下，解除部分對北韓的制裁，包括出口雕像、海鮮、紡織品等民生商品。暫未知此決議草案會否或何時提交安理會表決，但美國國務院官員表示：「現在仍未是時候。」

報道指，草案上列出建議從制裁名單移除的貨品，包括推土機、小型拖拉機、剪刀、單車、洗衣機、洗碗機等。草案同時要求解除北韓人民在海外工作的限制，豁免兩韓鐵路及道路項目受聯合國制裁。

草案文本指出，在北韓遵從安理會相關決議下，應考慮調整對朝制裁；又指需要針對北韓的人道及民生理由，以最有利的方式回應豁免制裁的要求。文本亦提到，「歡迎美朝在各層面繼續對話」，並呼籲就朝核問題恢復六方會談，即包括中國、南北韓、美國、俄羅斯及日本。

據報，有關決議草案令多個外交使團震驚；外交人員表示，暫沒有為推進或表決該決議草案定下限期。自北韓上次核試後，中俄一直謹慎地支持加強對朝施壓，但上周表明將反對進一步的制裁措施。

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