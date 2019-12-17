大罷工恐持續至聖誕　總理邀工會討論退休改革

法國民眾不滿退休改革引起的全國大罷工，周二（17日）進入第13日，雖然總理菲利普已邀請工會代表及僱主商討調整改革細節，但罷工相信會持續至聖誕，勢將影響旅客假期出行，亦令酒店及飲食業生意雪上加霜。

在巴黎及其他大城市，巴士、地鐵、火車及電車等員工周二繼續罷工，區際和國際火車以及國內航空亦受影響。法國國家鐵路公司（SNCF）警告，除非罷工盡快結束，否則鐵路交通在聖誕前難以回復正常，預計該公司會在周二公布，聖誕假期間哪些火車班次會行駛。

由於航空控制員罷工，法國民航局（DGAC）已要求航空公司減少周二來往巴黎市郊奧利機場的航班數目。法國航空其後宣布，預計公司所有原定長途航班及八成來往奧利機場的內陸航班可如期飛行。巴黎索邦大學等多間大學周一宣布，由於交通行業罷工，學生無法返校，故需停課或延遲終期考。

總理菲利普周一邀請工會代表在周三及周四開會，討論包括將現時42種不同的退休計劃合併等方案。IFOP最新民調顯示，55%受訪者認為罷工持續至聖誕「無法接受」，不少零售、飲食及酒店業者指大罷工令顧客卻步，有業界組織指，目前生意已較去年下跌25%至60%，擔心罷工持續，影響原本應是旺季的聖誕假期生意。