望遠鏡數據推翻銀河認知　揭10萬超新星爆炸星暴史

無垠夜幕中閃爍的銀河長久以來都備受仰望憧憬，惟人類對它的歷史仍所知甚淺。歐洲南方天文台 （ESO）以位於智利的巨型天文望遠鏡一窺銀河奧秘，周一（16日）發表報告，推翻舊有對銀河恒星史的認知，揭示了銀河在10億年前曾經歷一次戲劇性的星暴（Starburst）時期。

天文學界廣泛認為，恒星是在銀河中心區域，以持續的速度不斷形成。不過，ESO天文望遠鏡監察得出的數據卻得出不同結果︰銀河系80%的恒星是在星系之初形成，該時期距今已有80億至135億年。此後的60億年間，恒星誕生數劇跌，星系漸歸平靜。據估計，如今銀河系中，每年僅得1至2顆太陽質量級別的恒星誕生。

報告續指，到了距今10億年的新時期，恒星形成活動卻遽然急升，令銀河進入有如星暴星系的狀態，活躍時期直達1億年之久。報告作者、德國馬克斯普朗克學院天文學家諾格拉斯-勞拉（Francisco Nogueras-Lara）稱︰「這次星暴活動，肯定是源於超過10萬顆超新星爆炸而形成。這相信是銀河系史上最活躍的一次事件。」

今次報告能夠得出嶄新的研究成果，是因為ESO位於智利阿塔卡馬沙漠的「甚大望遠鏡（VLT）」對紅外線光線敏感，能穿透星系中心中、以往被視為障礙物的星塵。報告主作者、西班牙安達盧西亞天體物理學院的舍爾德（Rainer Schodel）形容，今次研究讓人類得以詳細分析銀河恒星的形成歷史。是次研究已於周一刊於《自然天文學》期刊上。