德政黨要求排除中企參與5G　華外交部：錯誤傾向令人擔憂

德國有政黨日前提出議案，稱若電訊設備供應商來源國存在不受監督的國家影響，且無法排除操縱或間諜活動，則應被排除在該國核心網絡之外。中國外交部發言人耿爽周二（17日）回應指，德方部分黨派和人士企圖以政治手段將中國企業排除在外的錯誤傾向令人擔憂，且與該國一貫倡導的開放包容、公平競爭等市場經濟精神背道而馳，將損害其自身利益和國際聲譽。

耿爽在例行記者會上表示，留意到近來德國有華為5G問題的討論，完全理解德方關切自身網絡的安全，尤其是考慮到該國曾有網絡甚至領導人的手機遭受其他國家監聽的經歷，但認為安全關切應建立在事實基礎上，並保持在理性和合理的範圍內，不應成為推行保護主義的藉口，更不應將正常的經貿合作泛政治化或意識形態化。

他指出，中方在5G問題上的立場是一貫且明確，重申從未支持任何中國企業從事損害他國正當安全利益的活動，更沒有任何法律要求企業安裝後門或收集外國情報。中方將繼續對各國電訊企業參與中國5G市場合作保持開放，同時希望其他國家能為中國企業提供一個開放、公平、公正、非歧視的營商環境。