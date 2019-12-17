涉謀殺蒙古女模潛逃澳洲　前特警稱願指證納吉布下令

馬來西亞前總理納吉布在任時的一名特警，10年前被控謀殺一名蒙古女模特兒罪成判死，他其後一直尋求翻案，之後潛逃到澳洲。馬國傳媒報道，該名特警早前向當局提交宣誓聲明，指證是納吉布下令他殺人滅口。

馬來西亞網上新聞媒體《當今大馬》（Malaysiakini）周一（16日）報道，指現年43歲的前特警阿茲拉在該份於10月17日呈交的宣誓聲明中，指納吉布在2006年要求他與另一特警西魯殺死蒙古女子阿坦圖雅，當時納吉布邊說邊做出割頸手勢。阿茲拉稱當時問納吉布原因，後者指阿坦圖雅是外國特務，威脅國家安全，叫他射殺她後再用炸藥將屍體炸掉，不可留下任何痕迹。

阿茲拉與西魯在2009年被控謀殺罪成，他在2014年保釋期間潛逃到澳洲尋求庇護，目前關押在澳洲的羈留中心。他指當年庭審時很多證據被人阻止公開呈堂，他願意指證納吉布，並公開這些證據，他說因為感到被出賣，要把該案的真相公之於世。

馬來西亞現任總理馬哈蒂爾上台後，宣布重新調查多宗案件，其中一宗就是阿坦圖雅謀殺案。