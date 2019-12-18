Google向政府付4.82億澳元　解決稅務問題

美國科網巨企Google周三（18日）與澳洲稅務局達成和解協議，同意支付4.82億澳元（約25.7億港元），以解決2008年至2018年間的稅務問題。Google發言人表示，和解協議除了解決公司補交税款的問題外，也為未來繳稅提供確定性。

稅務局副局長康澤（Mark Konza）形容，有關和解協議是澳洲稅收系統的重大成果：「這是稅務局在積極改變數碼納稅人行為，以及顯著提高對方在澳洲納税方面，取得重大成功。」他又提到稅務局打擊跨國公司的會計準則做法將延長至2023年，以確保從澳洲客戶取得收入的跨國數碼公司，繼續向澳洲繳稅。

Google此前透過其新加坡分公司向澳洲客戶收費，又強調澳洲辦事處只為Google提供服務，意味來自澳洲客戶的收入與澳洲分公司毫無關係。時任總理艾博特政府2016年通過一項反避稅法，並成立一個特别工作小組，讓稅務局打擊跨國公司的會計準則。

Google之後重組業務，該澳洲分公司成為集團服務的轉銷商，部分收入被納入稅務局的範圍。除Google外，澳洲政府已從微軟、美國蘋果公司及Facebook等合共收取12.5億澳元（約66.7億港元）稅款。

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