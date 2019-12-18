反公民身份修正案示威持續　最高法院押後聽證會

印度反對《公民身份修正案》的示威持續，周三（18日）仍有多地有示威。最高法院同日決定押後有關新法是否違憲的聽證會，改明年於1月22日舉行。警方則禁止民眾在首都新德里部分地區集會，以防示威擴散。

《公民身份修正案》允許受宗教迫害的鄰國非法移民獲得公民身份，但回教徒除外，引起巨大爭議。示威爆發至今，已導致最少6人死亡。西孟加拉邦、泰米爾納德邦、泰倫加納邦及馬哈拉施特拉邦周三有示威。據指，喀拉拉特邦、安得拉邦及古吉拉特邦同日亦有人計劃示威。德里周二（17日）有12名警員在示威中受傷。警方周三在新德里部分回教徒聚居地，禁止4個人以上的集會。

此外，美國國務卿蓬佩奧及國防部部長埃斯珀周三在華盛頓，接見印度代表。兩國期望加強國防及政治上的合作關係。美國國務院曾要求印度保障國內少數宗教群體的權益，並遵守憲法及民主價值，未知印度示威情況會否影響雙方會談。

大批示威者周日（15日）在新德里的大學聚集，警方發射催淚彈等驅逐示威者，並進入校園圖書館及洗手間打傷多名學生。美國哈佛大學、耶魯大學及哥倫比亞大學等著名學府發表聯合聲明，抗議印度警察在大學校園暴力對待示威者。然而，有印度網民對美國大學的行為反感，認為對方多管閒事。