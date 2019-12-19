Google Fb壟斷網上廣告市場　英國擬收緊規管

互聯網巨企Google與社交網站巨頭Facebook(Fb)因為在英國的網上廣告市場佔有壟斷性的地位，引起當局關注，正擬加強有關規管。

英國競爭與市場管理局（Competition and Markets Authority）周三（18日）在一份報告中指出，這兩家美國科技巨企局限了英國130億鎊（約1,325億港元）數碼廣告市場的競爭者，對使用它們的人士與公司造成負面影響。

該局指出，Google去年從搜尋器廣告上獲得60億鎊（約610億港元）的收入，佔英國有關市場的9成；Fb展示式廣告的收入則有20億鎊（約203億港元），差不多是英國市場的一半。

局方指出，雖然兩家大企業都提供了具創意的產品和服務，但缺乏真正競爭將會令消費者錯過了來自潛在競爭對手的新意念；消費者選擇少和廣告費高昂，也會使各種網上消費的價格上升。

局方指出，將會研究Google和Fb如何收集個人資料，使他們得以比對手更有效地向目標人士發放廣告；又會研究兩家公司如何將個人資料化為利潤，有關做法對使用這兩家公司的人士和公司有何意義等等。

局方認為，有很強理據去推出新規，去管制網上平台的行為和加強人們對個人資料的控制；並將會在明年就此發表報告。