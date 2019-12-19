樺木樹皮古老口香糖　首次由骨頭外物件提取完整古人類DNA

丹麥哥本哈根大學的考古團隊在國內南部一處遺址中，發現一塊擁有5700至5900年歷史的「樺木樹皮」。研究人員透過分析上面殘留的DNA後，揭示了這塊或是世上最古老的口香糖之一，並重組了一名石器時代小女孩的樣貌。研究周二（17日）刊登於學術期刊《自然通訊》。

團隊利用放射性碳定年法確定該塊樹皮的所屬年份，再提取殘留DNA，從中發現豐富的人類基因、鴨子、榛子、口腔內微生物及病毒的DNA。研究人員勾勒出咀嚼者的圖像，重現十幾歲的石器時代人類洛拉（Lola）藍眼、深髮深膚的樣貌。團隊指，發現有助了解病原體如何進化和傳播，易於預測其未來行為及控制甚至消滅。

團隊指，今次是第一次從骨頭外的東西中提取出完整的古代人類基因組，相信洛拉約5700年前以狩獵採集方式生活於如今的洛蘭島，生前最後一餐吃的是綠頭鴨與榛果。她疑與1903年發現的、有「英國第一人」之稱的「切達人」（Cheddar Man）共享相同基因庫。

樺木樹皮加熱後能成為狀似「膠水」的樺木瀝青膠，被石器時代人類用以製做武器與工具。它擁有輕微防腐功能，亦能紓緩牙痛、抑制飢餓感及清潔牙齒。這種古代「口香糖」冷卻後會變硬，經咀嚼能再次柔軟及重複使用。據悉，該次發現非迄今為止發現的最古老口香糖，歐洲各地考古遺址中已有數十個有人類齒痕的樺木樹皮被發掘。