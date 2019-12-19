漸凍人症或與膽固醇失衡有關　冀助斷症治療

英國科學家一項最新研究發現，運動神經元疾病（MND）的潛在病因，可能跟細胞內膽固醇與其他脂質失衡有關，有望增加斷症的準確性，並衍生出新的治療方法。

由於「冰桶挑戰」獲得廣泛響應，俗稱「漸凍人症」的「肌萎縮性脊髓側索硬化症」（ALS）近年獲得各界關注，它正是屬於其中一種MND。這種疾病會導致肌肉虛弱和僵硬，病患最終將無法移動、說話、吞嚥，甚至呼吸。

曾有人指出MND和基因、接觸重金屬與農業污染等因素有關，但確切病因仍未清楚，更無治療方法。但最近英國埃克塞特大學（University of Exeter）科學家表示，他們發現13個基因直接涉及處理膽固醇，而這些基因若經修改，就可能會引發MND；而這個發現，更與脊髓上部異常的痙攣性下身麻痺（spastic paraplegias）尤其相關。

研究報告主要作者克勞斯比（Andrew Crosby）教授說：「多年來我們都知道有許多基因涉及運動神經元疾病，但尚不清楚是否有共通途徑能把兩者連結起來。」研究團隊表示，他們的理論可協助預測MND患者的患病進程和嚴重性，若有新藥物問世，還可監測藥物效果。研究報告已刊登於《腦：神經學期刊》（Brain: A Journal of Neurology）上。