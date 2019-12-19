前省長兒子策劃屠殺58人　謀殺罪成囚30年

菲律賓南部馬京達瑙省2009年發生政治屠殺事件，造成58人死亡，包括32名媒體工作人員。該國法院周四（19日）裁定，案件主腦及4名家族主要成員謀殺罪成，判處30年監禁並不得假釋。國際人權組織「人權觀察」（HRW）對判決表示歡迎，希望能推動菲律賓更廣泛的改革。

馬京達瑙省已故前省長阿姆帕圖安與前總統阿羅若夫人關係密切，因而被允許建立民兵組織，以對抗區內回教叛亂。案情指，阿姆帕圖安兒子小阿姆帕圖安（Andal Ampatuan Jr）當年有意競逐省長，遭另一個部族挑戰；他被指於2009年11月23日與近200名家族成員、警員及政府軍人等，挾持一個由7輛汽車組成的車隊。

據報，由小阿姆帕圖安領導的武裝分子挾持車隊後，將對方困在山上並開槍殺人。有受害者的家人表示，其丈夫是當地一家報社記者，而其姊姊則是出版人，他們在案發時曾乞求饒命，不過最終仍命喪槍火。

阿姆帕圖安家族在菲律賓南部擁有政治力量，其成員在5月的選舉中贏得25個地方席位。除小阿姆帕圖安及4名家族主要成員罪成外，目前仍有80名疑犯在逃。