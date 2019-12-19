推動開賭場　眾議員涉收受華企賄賂

日本東京地方檢察廳周四（19日）以涉嫌非法收受中國企業賄賂為由，搜查自民黨眾議員秋元司的辦公室及向他問話；秋元司此前在內閣任職期間，負責處理開設賭場的工作，而涉事中方企業據報從事網上賭場、體育彩票等業務。

秋元司前年8月至去年10月擔任內閣府副大臣，負責引進包括賭場在內的綜合度假村工作。日媒報道，涉事中國企業總部位於廣東省深圳，前年7月在東京設立日本法人，並涉嫌違反日本《外匯法》，從海外將數百萬日圓現金帶入日本；該法禁止把超過100萬日圓（約7.1萬港元）的現金帶入境，違者可判囚6個月。

消息人士透露，該企業前年8月在沖繩舉行綜合度假村的研討會，並表達有意在沖繩提供博彩服務；秋元司當時受邀出席並發表演講，因此東京地方檢察廳懷疑他與違規帶入的現金有關。秋元司周三（17日）否認從中國企業或其他企業收取任何賄賂；據報涉事企業的日本總部亦遭搜查。

首相安倍晉三政府非常重視開設賭場，以吸引外國遊客。2016年12月，國會通過《博彩業解禁法案》；2018年7月，國會正式通過綜合度假村實施法案。