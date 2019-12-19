普京舉行年度記者會　指俄被禁參與國際體育賽事不公平

俄羅斯總統普京周四（19日）在莫斯科舉行年度記者會。他談及美國眾議院表決通過兩項對總統特朗普的彈劾條款，直指彈劾理由牽強，預料參議院不會通過。普京又直指俄羅斯被禁止參與國際體育賽事4年是不公平。他表示，全球氣候變化為俄羅斯帶來新挑戰。

普京指，世界反興奮劑組織（WADA）對俄羅斯的處罰不公平，也不符合正常思維及法律。他認為只應個別處罰違法的運動員。他表示：「如果WADA對我們的國家奧委會沒有問題，我們的國家隊應該可以在國旗的見證下參賽。」、「如果大部分俄羅斯運動員也是清白，為何能因他人的行為而制裁他們？」據指，俄羅斯將就WADA的決定提出上訴。

普京又表示，全球暖化令俄羅斯北極地區及在永凍土層上興建的城鎮受威脅。不過，他強調俄羅斯遵守《巴黎氣候協定》，以求減慢全球暖化。他認為導致氣候變化的原因未明，很難預計。此外，俄羅斯建造的全球首個海上核電站羅蒙諾索夫號早前到達西伯利亞佩韋克，並於周四開始供電。有環保組織認為羅蒙諾索夫號產生的放射性廢料會污染當地，而北極地區沒有可淨化核污染的基建設施。