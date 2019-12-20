美加強圍堵　普京無意與華建軍事同盟

中俄與美國的角力持續，俄羅斯總統普京周四（19日）舉行年度記者會，表示無意與中國建立軍事同盟；又指中國在俄方的協助下，可更快完成建立導彈預警系統。

在美國加強圍堵下，中俄近年愈走愈近，更提升為新時代中俄全面戰略協作夥伴關係。不過，普京在莫斯科的記者會上表明，兩國不會如美國、日本及南韓，在東亞建立軍事同盟，形容美方的做法沒有建設性。他強調不建立軍事同盟，不代表中俄兩個戰略夥伴不會在防衞技術層面合作，俄方將繼續協助中國研發導彈預警系統。

普京表示：「當前中國是一個高科技國家，我認為中方完全有能力自行建設導彈預警系統，但在我們的協助下，中國可更快完成這項工作。」他又稱：「這（導彈預警系統）不是攻擊性系統，它在遭到襲擊時才能奏效，完全是防禦性系統。」普京發言人其後表示，協助中國建立導彈預警系統將如期完工，但沒有透露更多詳情。

除了對華關係，俄美關係亦是記者會重點之一。普京批評美國國會通過對俄制裁法案，對兩國關係產生負面影響；又稱願意今年底前延長與美國簽署的《新削減戰略武器條約》，並警告若條約如期2021年到期，將沒有其他條約遏制全球軍備競賽。