下議院今辯論脫歐草案　料順利通過

英國首相約翰遜領導保守黨在上周大選中大勝，國會新一屆會期周四（19日）展開，脫歐協議草案周五（20日）將提交下議院二讀及表決，預料可順利通過。修正後的草案提到，法律上禁止政府延長脫歐過渡期，意味英國與歐盟必須明年底前達成貿易協議。

英女王周四在國會演說中，介歐洲法院紹經修改的脫歐協議草案，與10月獲下議院通過的不同。改變包括要求在法律上禁止延長脫歐過渡期，明年12月31日前必須與歐盟達成貿易協議；容准英國更多法院在脫歐後，重新考慮保留在英國法律的歐洲法院裁決；要求內閣官員每年匯報與歐盟的爭議；廢除沒有用的失效法律。

國會議員周五首次在下議院辯論此脫歐協議草案，並就其大體的原則表決。由於保守黨在大選中大勝365個議席，比工黨及其他政黨加起來還多80席，通過草案毫無難度。國會議員下月7日至9日將進一步辯論草案，亦要呈交上議院審視。

約翰遜矢言會兌現承諾，在聖誕前表決脫歐協議草案；又指禁止政府延長脫歐過渡期，可結束「延誤及敵意」並帶來「確定性」。惟反對者認為，此草案將為英國未來帶來不確定性，因為與歐盟談貿易協議可能需要很多年時間。