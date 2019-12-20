反退休制度改革　電力公司員工蓄意釀大停電

法國全國多個大城市近日發生大規模停電，影響逾16萬用戶。法國電力網絡管理公司RTE的工會承認是他們蓄意所為，目的是抗議退休制度改革，並加強對政府施壓。工會表示今次只是警告，日後可能會有更大規模停電。

RTE周三（18日）表示，吉倫特省在周一及周二（16日及17日）有約5萬戶沒電，南特、里昂及奧爾良在周二亦相繼大停電，分別有3.7萬戶及4萬戶斷電。巴黎周二傍晚有2000戶斷電，尼斯市長亦指該市曾停電。社交網流傳因為突然斷電，一名91歲神父的呼吸機停止供氧45分鐘，令他陷入恐慌。

RTE的中央總工會CGT代表卡薩諾瓦（Francis Casanova）表示，是RTE旗下的電力公司Enedis員工刻意製造停電，他們不認為這是破壞，而是要告訴人們，沒有電力公司工人日夜工作，國家何來電力供應。CGT秘書長馬蒂內茲（Philippe Martinez）周三在電視節目上指，今次斷電主要針對大企業、購物商場及政府部門，而非一般民眾。

法國交通部長邦尼周三譴責有人故意造成大停電，影響民眾生活和公共服務。RTE亦強烈譴責有關員工，稱會調查事件並向當局提交報告。