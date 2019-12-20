新聞背後：傷亡慘重　近年恐襲事件一覽

俄羅斯聯邦安全局（FSB）在莫斯科的總部附近周四（19日）有槍手施襲，最少造成2死5傷。該國一直飽受恐襲威脅，以下為近年恐襲事件一覽：

2013年

12月29至30日：俄羅斯南部伏爾加格勒連續兩日發生自殺式炸彈襲擊，造成至少16人死45人傷。首次自殺式爆炸襲擊發生在伏爾加格勒車站，共造成至少18人死亡，44人受傷。第二次襲擊發生在捷爾任斯基區，連接郊區和市中心的一輛行駛中的無軌電車突然爆炸，16人在爆炸中死亡，41人受傷。

2014年

12月4日：一批回教武裝分子分乘三輛汽車進入車臣共和國首府格羅茲尼，殺死交通巡查崗內三名警員，然後佔領位於格羅茲尼市中心的媒體大樓，另有人藏身在鄰近的學校。經過駁火，共造成14名警員、11名武裝分子及1名平民死亡。

2017年

4月3日：俄羅斯總統普京造訪其出生地聖彼得堡、與白羅斯總統盧卡申科會面之際，該市發生連環炸彈恐襲。一列地鐵列車於兩個繁忙的車站間遭遇連環爆炸，車廂被炸至嚴重損毀，造成至少15死、50傷。

4月22日：俄羅斯聯邦安全局（FSB）於哈巴羅夫斯克的辦公室內，有兩人被槍殺。18歲的槍手亦被擊斃，極端回教組織「伊斯蘭國」（IS）承認責任，並指槍手是一名「IS戰士」。

2019年

12月19日：俄羅斯聯邦安全局（FSB）在莫斯科的總部附近有槍手施襲，一名FSB人員被殺，另有5人受傷，槍手其後被擊斃。