參與盧旺達大屠殺　前官員種族滅絕罪成判25年

盧旺達一名前官員被指參與1994年盧旺達大屠殺，被比利時法庭周五（20日）裁定種族滅絕罪成，遭判處25年監禁，他是比利時首位種族滅絕罪成的人。被告代表律師對定罪感到驚訝，並強調會上訴。

布魯塞爾高等法院的首席法官勒克萊爾（Sophie Leclercq）表示，71歲內雷采（Fabien Neretse）對全人類犯下了不可彌補的攻擊，她又指內雷采對自己的罪行毫無悔意。勒克萊爾形容，內雷采的罪行構成了超乎想像的暴行並威脅全球和平；又指他堅信自己不用受到懲罰，甚至毫不猶豫吹噓自己的所作所為。控方要求法庭判處內雷采30年監禁，惟法庭考慮被告年紀過大，故縮減5年刑期。

任職農業工程師的內雷采在2011年在法國被捕，他涉指示他人殺死13名圖西族人，早前被裁定其中11項戰爭罪行成立。至於種族滅絕罪行，控方提出不同證據，證明他在集會中敦促胡圖族人宰殺圖西族人，惟內雷采在整個審訊中堅稱自己無辜。

盧旺達大屠殺為國內的胡圖族人對圖西族人進行的種族滅絕大屠殺，由1994年4月6日開始，至同年7月中旬結束。盧旺達700多萬人口當中，估計有80萬人於大屠殺期間被殺。