政府斷網禁集會難平騷亂　反修法示威衝突15死

印度《公民身份修正案》觸發全國示威衝突，警方驅散期間曾向示威群眾發射實彈，連場衝突已造成15人死亡。政府截斷網絡並對集會下禁令以鎮壓示威，但憤怒的民眾周五（20日）依然上街抗議，現時已有逾4000人被捕。

數以千計示威者在周五午禱時間後，不顧禁令在新德里的清真寺外繼續示威；警方則出動水炮車，阻止示威者接近市中心。北方邦的衝突則更為激烈，有示威者向警員擲石、火燒警崗，周五的警民衝突造成6死，僅在北方邦就有3305人被拘。警方另在南部門格洛爾在200人群眾開槍，造成2死；院方另指有3名警員亦受槍傷。

衝突不止於街頭，警員周四（19日）晚闖入門格洛爾一間醫院，棍打在內躲避的示威者。有片段顯示，兩名警員試圖踢開病房房門，蒙面民眾則在走廊走避；亦有向人向警員擲石並衝入醫院。有醫院員工指，警方進入醫院範圍發射催淚彈。

國會領袖甘地（Sonia Gandhi）周五狠斥總理莫迪「徹底無視民意，選擇用野蠻暴力去鎮壓異見」，形容此舉不為民主制度所接受。莫迪政府的《公民身份修正案》容許印度教、基督教等非法居於印度的少數教徒，可以受回教國家的宗教迫害為由，獲取印度公民身份。然而，法案不適用於回教徒，被質疑是莫迪支持的印度教政黨，企圖將國內2億回教徒邊緣化的措施。