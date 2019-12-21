手柄掛東西易致手推車翻側　專家籲為嬰兒扣安全帶

不少人推嬰兒車出街都要帶備大量嬰兒用品，有的會貪方便將東西掛於嬰兒車手柄上。惟有調查指，有7成嬰兒車翻側意外跟手柄上掛東西有關，日本國民生活中心呼籲民眾避免在嬰兒車手柄上掛物品，並且為嬰兒車上的嬰兒佩戴安全帶，以免令嬰兒車翻側時傷及兒童。

日本消費者部門和國民生活中心共同調查指，自2014年4月至今年10月，當地已有288宗嬰兒車翻側或幼兒由手推車跌下受傷的個案。傷者多數為未滿7個月大的嬰兒，5成傷者需要送院或留院，9成人的受傷位置出現於頭部或臉部。其中一名1歲男童跌至地上，引致創傷性蛛網膜下腔出血，需住院1周。

現時巿面出售的嬰兒車五花八門，當局測試7款嬰兒車，雖然全部在說明書中警告用家不要在手柄掛上物品，但一般嬰兒用品店仍有出售手柄掛鈎。有調查訪問了1000名有4歲以下幼兒的男女，當中732人表示有用手柄掛鈎，認為攜帶物件較方便，286人更表示曾出現翻側事故。當中71%是因為在手柄用掛鈎掛東西，21%則是因為路面有梯級、太斜或有障礙物。

國民生活中心的實驗發現，掛鈎上物品的總重量若超過3公斤，嬰兒車翻側的機會會大大提升。中心負責人表示，父母必須為嬰兒車的兒童佩戴安全帶，而嬰兒車生產商亦應研發手柄較能負重而不易翻側的手推車。