電腦系統含惡意軟件　2400軍方人員個資恐外洩

新加坡國防部上周六（21日）表示，為國防部提供服務的兩間公司電腦系統發現惡意軟件，約2400名國防部及武裝部隊人員的個人資料有可能已經洩露。個人資料保護委員會指，目前已調查事件。

國防部指，涉事公司為提供心肺復甦及自動體外除顫器培訓服務的新康國際衞生科學院（HMI Institute of Health Sciences），以及經營新加坡武裝部隊軍用品零售處（eMart）的新科物流（ST Logistics）。新科物流受影響的電腦系統中，有2400名國防部及武裝部隊人員的姓名、身份證號碼、電話號碼等資料可能遭到洩露；而新康電腦系統中亦儲存9.8萬名國防部及武裝部隊人員的姓名與身份證號碼。

新科物流表示，公司職員最近收到「網絡釣魚」的電郵，其中包含惡意軟件​​；並指經調查後發現公司的資料或已被盜出；新康則在月初發現一個主要用來備份數據的伺服器被勒索病毒加密，並指網安公司發現受影響的數據沒有被複製或者盜出的迹象，因此數據洩露的可能性很低。其後兩間公司向當局通報事件。