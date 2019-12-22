擴建發射車工廠　或恢復試射洲際導彈

外界關注北韓將向美國派甚麼「聖誕禮物」，美國傳媒引述衞星圖片報道，北韓疑似擴建洲際彈道導彈發射車工廠，或意味快恢復試射可攻擊美國本土、可搭載核彈頭的導彈。

全國廣播公司上周六（21日）報道，美國加州明德大學蒙特雷國際研究學院的東亞核不擴散項目主任劉易斯稱，衞星圖片顯示，生產及修改洲際導彈發射車的平城3月16日工廠，出現新的臨時建築物，可容納升起發射臂的導彈發射車。他表示：「北韓多地均有為擴大洲際導彈計劃鋪路的活動，更多系統、建築物及能力。」

劉易斯續指，北韓領袖金正恩前年8月到訪該工廠時，官方宣稱他視察民用車，惟同款車同年及翌年均在閱兵儀式上登場，當時更搭載洲際導彈；金正恩前年12月再到該工廠，視察準備發射火星15型洲際導彈的工作。劉易斯解釋，北韓以移動式試射導彈的地點，多數是生產導彈發射車的工廠，可見兩者有關連。

劉易斯又認為，工廠擴建代表生產民用及軍用貨車的能力增加。由於北韓一直只能有限度生產重型車的底盤，變相限制發展洲際導彈；工廠擴建或代表提升生產國產導彈發射車、擴充洲際導彈部隊的能力。他表示，假如北韓恢復試射長程導彈，美國總統特朗普別無選擇，只能接受北韓是可威脅美國的核武國。

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