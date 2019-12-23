山火幾乎毀悉尼小鎮　通貝里斥政府應對不力

澳洲山火持續，幾乎完全毀滅新南威爾士省一個小鎮。瑞典環保少女通貝里周日（22日）在社交網發文批評，當地政府應對這場災難不力；澳洲總理莫里森周一（23日）表明，不會為此犧牲重要的煤業，不顧後果地打破民眾的飯碗。

面對乾旱及炎熱的天氣，澳洲消防員苦於控制山火。位於悉尼西南面、人口僅400人的巴爾莫勒爾鎮（Balmoral），因上周六（21日）風向改變，數日內第二度遭綠荊溪（Green Wattle Creek）的山火波及。新南威爾士省省長貝雷吉克莉安表示，該鎮幾乎被山火全滅，形容「所餘無幾」。有居於該鎮的陶藝家，要躲到屋後的燒窰避開風頭火勢。

通貝里在Twitter發文談論澳洲山火，她寫道：「就算像如此的災難，似乎也未能令政府採取行動。這怎麼可能？因為我們仍未能洞察氣候危機，跟愈來愈頻繁出現的極端天氣及澳洲山火等天災的關係。這應該立即改變。」

面對外界呼籲採取更多措施應對氣候變化，莫里森受訪時表示不會犧牲重要的煤業：「我不會背離這些傳統工業，令大量澳洲人民失掉工作，我們不會回應那些不顧後果、摧毀就業及破壞經濟的要求」。